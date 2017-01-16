Москва, 16 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Несмотря на то, что государство активно занимается очисткой стратегических объектов в Арктике, многие другие экологические проблемы часто остаются без должного внимания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов на круглом столе, посвященном социально-экономическому развитию в Арктической зоне Российской Федерации.

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«Государство общими мазками такими чистит острова, ряд стратегически важных объектов, но если посмотреть во дворах — от Норильска до Мурманска — очень грязно. Потому что на уровне среднего и малого бизнеса нет выстроенной прозрачной структуры по утилизации тех же самых твердых бытовых отходов», — заявил Неверов.

«В мегаполисах это всё сделано, правила игры уже понятны — нужно взять и просто перенести на наш Север», — предложил он.

«Я не умаляю ни в коем случае усилия государства (по очистке островов), но для нас, жителей северных городов, важно, чтобы было чисто. Реки — отдельная песня», — подчеркнул представитель «Деловой России».

Для примера он привел ситуацию в Норильске. «Как бы хорошо там дела не обстояли с борьбой с тяжелыми негативными последствиями от производственной деятельности — там огромные усилия делаются, я не понаслышке знаю — но характерны даже для Норильска некие заброшенные стальные конструкции, до которых когда-нибудь дойдут руки и они «переработаются». Но это есть сейчас, и об этом тоже надо говорить», — заявил Неверов.

«И это может сегодня делать средний и малый бизнес, но об этом надо договариваться — с высокого уровня на более низкий», — подчеркнул он.

Затрагивая вопрос борьбы с последствиями производственной деятельности, вице-президент ГМК «Норильский Никель» Елена Безденежных подчеркнула, что в сентябре 2016 года в Норильске был закрыт никелевый завод, что привело к тому, что город вычеркнули из «чемпионов» по загрязнению.

«30% выбросов мы уменьшили одним только закрытием никелевого завода, и стремимся улучшить этот результат реконфигурацией производства, переносом перерабатывающих мощностей и модернизацией того производства, что у нас есть», — заявила она.

16 января состоялся экспертный круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации», который открыл цикл мероприятий в преддверии Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится в Архангельске 29−30 марта. В ходе дискуссии участники круглого стола высказались о реализации ряда крупных проектов в Арктике, таких как формирование грузопотока в Арктической зоне и строительство транспортного коридора, а также экологическую ситуацию в соответствующих регионах.