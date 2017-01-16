Киев, 16 января, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам встречи с вице-президентом уходящей администрации США Джозефом Байденом выразил надежду, что вопрос о ситуации на Украине останется приоритетом для администрации нового президента США — Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

По словам Порошенко, Киев готов к «эффективному и плодотворному» сотрудничеству с администрацией избранного президента США. Он добавил, что власти Украины уважают «демократический выбор американского народа».

Байден со своей стороны выразил надежду, что новая администрация также будет «сторонником прогресса» Киева. Гграждане Украины, по его мнению, сами должны контролировать власть, а вместе народ и власти должны «поставить общее благо выше местечковой предвзятости и мелких достижений».

В ходе своего последнего визита на Украину в качестве вице-президента США Байден встретится не только с Порошенко, но и украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Таким образом уходящая американская администрация в очередной раз обращает внимание на поддержку Киева. Визит приурочен к 25-летию дипломатических отношений, связывающих Вашингтон и Киев.