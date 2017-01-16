Москва, 16 января, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Соотношение между экономией бюджетных средств за счет отмены льгот по НДС и компенсациями для малоимущих окажется не в пользу последних. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 января аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя намерения Минфина отменить 10% льготную ставку по НДС для ряда товаров, таких, как основные продукты питания, товары для детей, книги и лекарства.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Идея отмены льготных ставок НДС пока что всесторонне не проанализирована. Считается, что это повысит доходы бюджета — ФНС подсчитала, что недополучение НДС из-за льготных ставок составляет в 150 млрд рублей», — отметил он.

Льготой пользуются 5% плательщиков — компаний потребительского сектора, но при отказе от льгот многие из них не смогут существовать, и выплаты в бюджет увеличатся не так существенно, указывает он. «С другой стороны, повысятся и расходы бюджета на выплаты малоимущим, на организацию и обслуживание этого процесса. Обсуждаемый размер пособия в 1 500 рублей может не компенсировать рост цен от отмены льгот», — считает эксперт.

В результате отмены льгот по НДС цены вырастут — ведь именно для их сдерживания и были введены льготы, но инфляционные и социальные последствия отмены льгот пока не просчитывались, говорит Гойхман. «Мы помним, чем закончилась попытка монетизации льгот для пенсионеров. Вероятнее всего, что соотношение между экономией бюджета и компенсациями для малоимущих окажется не в пользу последних — иначе для бюджета идея не имеет смысла. Но тогда при ее реализации страна столкнется с дальнейшим уменьшением реальных доходов населения и снижением уровня жизни самых незащищённых слоев», — полагает Гойхман.

В России могут заменить льготную НДС адресной помощью малоимущим. Сейчас НДС по десятипроцентной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств. С 2019 года предлагается увеличивать ее на 2%, пока она не сравняется со стандартной 18% ставкой. При этом 10% бедных предлагается выдавать ежемесячное пособие в 1,5 тыс. рублей, пишут «Ведомости».

При этом в Минфине утверждают, что подобная идея не обсуждается в ведомстве. Как отметил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, подобная идея озвучивалась, но «никаких серьезных расчетов на этот счет не проводилось». По словам чиновника, вначале необходимо оценить социальный эффект этой меры и ее влияние на инфляцию, сообщает ТАСС.