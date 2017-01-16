Ярославль, 16 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославской области перед губернаторскими выборами праймериз не нужны, кандидатуру Дмитрия Миронова предложил президент и ее надо поддержать. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от партии «Единая Россия» Василий Бобков.

Табличка

Выборы главы региона должны пройти в сентябре 2017 года, традиционно процедура предварительного голосования «Единой России» перед осенними выборами запускается в конце зимы. На всех последних значимых избирательных кампаниях партия проводила процедуру праймериз. По мнению областного депутата Василия Бобкова, на этот раз партия может обойтись и без этой процедуры.

«Если мы прекрасно понимаем, что кандидатуру Дмитрия Юрьевича предложил Президент и она им поддерживается, то я допускаю конкуренцию, если другие кандидатуры также предложит Президент. В текущий момент в Ярославской области любые праймериз не нужны. Миронова предложил Президент и я ему доверяю. Для меня другой кандидатуры нет», — пояснил свою позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Василий Бобков.

Коллега Бобкова по Ярославской областной думе Андрей Крутиков не столь категоричен — у праймериз есть плюсы и минусы.

«С точки зрения выборного процесса праймериз — это лучше, люди начинают понимать, кого выдвигают, есть возможность раскрутиться, и люди уже четко понимают, кого выдвигает та или иная партия. Если бы и другие партии так делали, было бы правильно. Праймериз — это один из элементов демократического общества. Нужно любыми путями доводить до людей, кого они выбирают, и праймериз — это один из инструментов», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение депутат Ярославской областной думы, также член «Единой России» Андрей Крутиков.

В региональном отделении «Единой России» пока не определились с процедурой праймериз на губернаторских выборах, однако подчеркивают, что выдвинут от партии может быть только человек, прошедший процедуру предварительного голосования.

«Пока Дмитрий Миронов не обратился к нам за поддержкой, он может пойти на выборы и как самовыдвиженец. Мы же можем выдвинуть только того, кто участвовал в праймериз, это регулируется федеральными партийными документами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель исполкома Ярославского регионального отделения «Единой России» Надежда Биочино.