Москва, 16 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Арктическая зона России будет развиваться очаговым характером, и выявить приоритетные территории экономического развития поможет формирование так называемых опорных зон. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский на круглом столе, посвященном социально-экономическому развитию в Арктической зоне Российской Федерации.

Д. Банин ЗФИ, остров Галля, скалы Заварицкого

«Арктика сама по себе уникальна тем, что она не требует равномерного социально-экономического развития. Это территория, которая исторически развивалась очаговым характером, и она будет развиваться очаговым характером, просто исходя из специфики экологических, климатических и других условий», — заявил Цыбульский.

Проект «опорных зон» послужит для определения тех экономически потенциальных территорий, которые могут развиваться ускоренными темпами, указал замминистра. «Наша задача — через осознанное планирование и совмещение различных проектов различных компаний в этих территориях попробовать максимально оптимизировать расходы на совместное использование инфраструктуры, чтобы эти опорные зоны стали точками экономического роста», — подчеркнул он.

Основой развития экономики Арктики, в первую очередь, будут те крупные проекты, которые там реализуются или предполагаются к реализации, отметил Цыбульский. «Это проекты в области добычи и переработки природных ресурсов. Все эти проекты должны сформировать экономический каркас для Арктики», — пояснил он.

«Для нас социально-экономическое ускоренное развитие Арктической зоны Российской Федерации — абсолютно естественный с еще советских времен тренд, который мы собираемся, что называется, не упустить и продолжить», — отметил Цыбульский.

16 января состоялся экспертный круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации», который открыл цикл мероприятий в преддверии Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится в Архангельске 29—30 марта 2017 года. В ходе дискуссии участники круглого стола высказались о реализации ряда крупных проектов в Арктике, в том числе формирование грузопотока в Арктической зоне и строительство транспортного коридора.