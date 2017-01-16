Саратов, 16 января, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В целом в регионе с 9 по 15 января зарегистрировано 15 тыс. 881 случай острых респираторных вирусных инфекций, что выше эпидемического порога на 15,9%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 50,6%. Такуб информацию предоставил Роспотребнадзор региона, сообщает ИА REGNUM.

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По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, преимущественно циркулируют вирусы гриппа типа A (H3N2), отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 по 8 января в Саратовской области было зарегистрировано 10 тыс. 569 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что ниже эпидемического порога на 22,4%. По сравнению с предыдущей неделей зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 31%.