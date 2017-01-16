Железногорск, Курская область, 16 января, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В городе Железногорске (Курская область) по факту смерти двух рабочих возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, двое мужчин погибли при ремонте железнодорожных путей.

Rubaltic.ru Железнодорожные пути

По версии следствия, утром 16 декабря 2016 года во время работ на железнодорожной станции «Нулевая», вблизи стрелочного перевода №7 грузовой состав сбил двух работников ПАО «Михайловский ГОК» — 38-летнего сигналиста и 37-летнего монтера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рабочие по рации получили предупреждение, что по одному из путей движется железнодорожный состав. Они отошли в сторону на другой путь, однако и по нему на погрузку ехал железнодорожный состав, который они не заметили. Рабочие попали под колеса железнодорожного состава, оба скончались на месте. Следствие считает, что причиной гибели людей стали нарушения правил безопасности со стороны сотрудников предприятия.

Железногорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».