Нижний Новгород, 16 января, 2017, 14:01 — ИА Регнум. В консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 164,3 млрд рублей доходов, что составляет 107,5% к уровню предыдущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном Минфине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным Минфина, налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 143,4 млрд рублей, темп роста налоговых и неналоговых доходов к 2015 году составил 111%.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 168,7 млрд рублей, что составляет 102,9% к соответствующему периоду 2015 года.

Дефицит консолидированного бюджета составил 4,4 млрд.рублей.

Доходы областного бюджета получены в сумме 134,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 113,1 млрд рублей, что составляет 112,8% к аналогичному периоду 2015 года.

Расходы областного бюджета по итогам 2016 года исполнены в сумме 139,1 млрд рублей, что составляет 104,7% к аналогичному периоду 2015 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нижегородские власти обещают, что в 2017—2019 годах бюджет области будет профицитным. По расчетам областного правительства, доходная часть бюджета на 2017 года составит 124,2 млрд рублей, расходная — 122,3 млрд рублей. Профицит бюджета — около 2 млрд рублей.

В 2018 году доходы областного бюджета должны составить 132,4 млрд рублей, расходы — 119,2 млрд рублей. В 2019 году доходы запланированы в размере 134 млрд рублей, расходы — 130,8 млрд рублей.

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По прогнозам Минфина, профицит областного бюджета будет обусловлен серьезным ростом доходной части — практически на 11%.

В то же время ряд экспертов и депутатов областного Заксобрания не разделяют оптимизма областных властей.

Так, еще на стадии принятия бюджета области на 2017 год, глава бюджетного комитета Александр Шаронов неоднократно отмечал, что профицит бюджета нужно считать техническим. Бюджет сверстан таким образом для того, чтобы выполнить требования федерального центра.

«Фактически собрать столько доходных источников, сколько предполагается, будет крайне затруднительно», — уверен глава бюджетного комитета.