Москва, 16 января, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил в интервью ТАСС, что повышение пенсионного возраста в России не решит всех вопросов дефицита в пенсионной системе, однако значительную часть решить позволит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Я считаю, что до 63 лет надо обязательно повысить и мужчинам, и женщинам», — сказал Кудрин, пояснив, что считает повышение пенсионного возраста необходимым шагом.

«Передвигая пенсионный возраст на 3−5 лет, мы высвобождаем ресурсы на уже существующих пенсионеров», — считает экс-министр финансов.

Он добавил, что начинать повышение необходимо с 2019 или с 2020 года. Кудрин подчеркнул, что страна сможет накопить существенный экономический ресурс после повышения пенсионного возраста через 10−16 лет.

На выплату пенсий в 2017 году выделяется 7 трлн рублей. Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.