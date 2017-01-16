Москва, 16 января, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы основных валют к рублю на 17 января, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Доллар США к рублю вырос на 23,67 копейки и составил 59,6067 рубля. Евро подорожал на 10,86 копейки — до 63,2308 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам на 17 января, выросла на 17,9 копейки, она составляет 61,2375 рубля.

На 16 января ЦБРФ понизил официальные курсы основных мировых валют. Доллар подешевел на 12 копеек, евро опустился на 15 копеек. С 16 января начался налоговый период (продажа валютной выручки, спрос на рублёвую ликвидность).