Москва, 16 января, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию присвоено имя председателя Фонда «Справедливая помощь», врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей, Елизаветы Петровны Глинки, сообщается на сайте правительства РФ.

Andrew Butko Елизавета Глинка

Это предложение внесено Минобороны России. Присвоением военному санаторию почетного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве простились с главой и создателем благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, больше известной как Доктор Лиза. По завершении прощания Елизавету Глинку похоронили на Новодевичьем кладбище.

Добавим, 16 января состоялись похороны большей части жертв крушения Ту-154. Траурные церемонии прошли в разное время в различных регионах России. В частности, на Федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах преданы земле тела 50 погибших, большинство из которых — артисты ансамбля имени Александрова.