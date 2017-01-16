Брюссель, 16 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В руководстве Североатлантического альянса с беспокойством восприняли слова избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего НАТО устаревшей организацией. Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я сейчас прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью», — сказал Штайнмайер в ходе встречи министров иностранных дел государств Евросоюза.

Напомним, в недавнем интервью европейским изданиям Дональд Трамп отметил, что НАТО, созданная много лет назад, уже устарела. Кроме того, страны, являющиеся членами Альянса, не платят за оборону столько, сколько нужно. Вдобавок, по его словам, организация не отвечает на вызов терроризма — один из главных вызовов безопасности на сегодняшний день.

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