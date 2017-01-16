* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 16 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вооруженные силы Турции, участвующие в операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, нейтрализовали по меньшей мере 18 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в армии страны 16 января. Об этом сообщает Anadolu.

По данным турецких военных, в результате ударов уничтожено 180 целей исламистов, в том числе укрытия, оборонные позиции, командные центры, оружие и техника. В свою очередь, восемь целей боевиков, в том числе штабы и техника, было уничтожено в ходе авианалетов на прилегающие к городу Эль-Баб территории.

Напомним, вооруженные силы Турции участвуют в операции «Щит Евфрата» на севере Сирии с целью уничтожения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также недопущения формирования на юге от турецкой границы курдского территориального образования. Операция, в рамках которой Анкара поддерживает Свободную армию Сирии, началась 24 августа 2016 года. Термин «нейтрализация» в официальных докладах Минобороны страны означает ликвидацию или захват террористов.