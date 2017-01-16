Лондон, 16 января, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Российский боевой авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который будет при возвращении из Сирии проходить мимо берегов Шотландии, готовы сопровождать боевые корабли Великобритании, пишет газета The Daily Telegraph.

Ministry of Defence Авианоец «Адмирал Кузнецов»

Отмечается, что передвижение российских военных судов находится под пристальным наблюдением сторожевых кораблей и субмарин Великобритании. Поддержку британскому флоту в этом вопросе оказывают союзники по НАТО.

Комментируя слежку за российскими судами, британский адмирал Филипп Джонс заявил, что британцы оценивают активность ВМФ России в настоящее время как наибольшую со времён холодной войны.

Издание подчёркивает, что особое беспокойство вызывает активность российских подводных лодок к северу от Шотландии. Надводные же военные суда не представляют такой опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что авианесущая эскадра ВМФ РФ во главе с тяжелым авианесущем ракетным крейсером «Адмирал Кузнецов» начала переход от берегов Сирии в Восточном Средиземноморье в порт приписки Североморск на берегу Баренцева моря.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, «Адмирал Кузнецов» и вся авианосная группа российских военных судов возвращается из Сирии в город Североморск (Мурманская область).

Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» предназначен для поражения крупных надводных целей, а также для защиты кораблей от нападений противника с использованием авианосцев и подводных лодок. Крейсер с ноября 2016 года по 6 января 2017 года выполнял боевые задачи в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ у берегов Сирии.