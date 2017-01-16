Москва, 16 января, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 февраля 2017 года примут участие в инспекции ряда литовских предприятий по производству рыбы, а также холодильных терминалов, сообщили в Россельхознадзоре.

Foto.delfi.lv Рыбное производство

В рамках инспекции также будет проведена работа по оценке достоверности гарантий, предоставляемых литовскими компетентными органами. Ведомство указывает, что проверка рыбных компаний была инициирована комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана.

В Россельхознадзоре напомнили, что 13 января ведомство провело технические консультации с представителями комитета Минсельхоза Казахстана. В течение недели будет оценена эффективность мер по устранению литовской стороной нарушений, которые были выявлены специалистами Россельхознадзора в рамках инспекции в сентябре 2015 года.