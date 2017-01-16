Ростов-на-Дону, 16 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Две недели дано на создание дорожной карты по реализации проекта городской электрички в Ростове-на-Дону и городах-спутниках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 16 января, пассажиров до станций должен возить транспорт, у остановочных платформ необходимо обустроить парковки, на территории которой будут автомойка и автосервис, а также предусмотрена возможность перекусить.

samsonov Электричка

«Надо обустроить подходы к железнодорожным платформам, где элементарно нет асфальта, освещения и ночью просто страшно идти. Как родитель разрешит ребенку ехать электропоездом, если по пути к остановке даже фонари не работают?» — недоумевает донской глава Василий Голубев. По его словам, в часы пик количество электропоездов необходимо увеличить.

Отметим, ещё в начале 2016 года проблема подходов и подъездов к остановочным платформам, которые находятся в черте Ростова-на-Дону, стояла очень остро. Тогда приоритетными в плане проведения благоустройства были определены остановочные пункты Левенцовский, 1337 км, Развилка, Красный Аксай и Кизитеринка. Железнодорожники реконструировали остановочные платформы в Стройгородке и Кизитиринке.

Напомним, что проект «Городская электричка» начали тестировать в начале прошлого года. Год понадобился для того, чтобы приступить к апробации. Согласно задумке, ростовчане и жители городов-спутников пересядут с автобусов на электрички, что позволит избежать транспортных коллапсов, особенно в непогоду. Так, например, жители областного центра могут без пробок попасть из одной точки города в другую за короткое время. Только за несколько месяцев реализации проекта суточный пассажиропоток увеличился практически втрое.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в пригородных поездах с 4 апреля 2016 года составляет 16 рублей за одну зону — 10 километров, в областном центре за проезд пассажиры платят так же, как и в муниципальном транспорте — по 17 рублей. Для сравнения: проезд в электричке на территории Воронежской и Волгоградской областях стоит 19 рублей, на Кубани — 20 рублей, а на Ставрополье — более 25 рублей.

На сегодняшний день по донской столице курсирует 20 пар пригородных поездов. Также в пределах ростовской агломерации организовано движение 20 пар пригородных поездов в сутки по маршруту Ростов — Заречная — Батайск.