Москва, 16 января, 2017, 13:21 — ИА Регнум.



Igor Dvurekov Самолет Ту-154

Сегодня, 16 января, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье прошла церемония прощания и похорон погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

В траурной церемонии принял участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, руководство военного ведомства, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители Государственной думы, правительства РФ, родные и близкие, сослуживцы погибших.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших и пообещал делать все возможное, чтобы окружить их вниманием и поддержкой.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Вечная память погибшим», — сказал Панков.

Соболезнования родственникам погибших от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви выразил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море спустя короткое время после вылета из Сочи 25 декабря 2016 г. 92 человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Это артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сотрудники СМИ, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, 8 членов экипажа.

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