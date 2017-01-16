Брянск, 16 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Средняя зарплата работников сферы образования в Брянской области в январе — ноябре 2016 года составила почти 17,8 тысячи рублей, сообщили ИА REGNUM в Брянскстате. При этом она меньше, чем средняя зарплата в регионе на 4,6 тысячи рублей. В среднем работники получают чуть более 22,4 тысячи рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В январе — ноябре 2016 года средняя зарплата в регионе выросла на 4,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Зарплата же учителей и других работников сферы образования выросла всего на 1,6%.

Традиционно в регионе больше всех получают финансовые работники. Их средняя зарплата составила 42,2 тысячи рублей, увеличившись за год почти на 13%. На втором месте по росту зарплаты оказались люди, занятые на обрабатывающих предприятиях. Их зарплата выросла на 9% и стала равна 23,9 тысячи рублей. На третьем месте по темпам роста зарплаты — врачи и другие медработники. Их жалование увеличилось на 7,1%. В среднем в январе-ноябре 2016 года работники сферы здравоохранения в месяц получали по 19,2 тысячи рублей.

Индекс потребительских цен в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 107,4%.

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В Брянской области снова не платят зарплату учителям

ИА REGNUM отмечает, что конец 2016 года не был омрачен задержками зарплаты учителей, как это было, к примеру, в 2015 году. В декабре 2015 года сообщалось, что 15 муниципальных образованиях Брянской области учителя не получили зарплаты за ноябрь 2015 года.