Саратов, 16 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. На территории Саратовской области 17 января придут морозы с температурой воздуха от минус 20 до минус 25 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС региона, передает ИА REGNUM.

skeeze Мороз

По прогнозам синоптиков, 17 января ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами туман, изморозь, сложное гололедно-изморозевое отложение (11−34 мм), в отдельных районах сильное сложное отложение. Гололедица. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −15…−20°, местами в Левобережье до — 25°, днём −9…−14°, местами в Левобережье до — 19°.