Москва, 16 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В июне-июле 2017 года в Госдуме состоятся парламентские слушания по устойчивому развитию регионов и межбюджетным отношениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на заседании комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Договаривались в эту сессию провести парламентские слушания по устойчивому развитию регионов и межбюджетным отношениям. Думаю, что это важнейшая тема перед выходом на следующую трехлетку — следующий бюджет будет очень серьезным, давайте будем планировать это на лето, на июнь — июль», — отметил он, подчеркнув, что слушания необходимо провести после Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

По словам Макарова, депутатам Госдумы следует начать проведение переговоров с Минфином, чтобы определить темы, которые будут затронуты на слушаниях. «Сейчас важно определить перечень вопросов, которые будем рассматривать», — добавил он.