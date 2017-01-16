Воронеж, 16 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. 24 тысячи 500 детей появились на свет в Воронежской области в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Пик рождаемости в регионе пришелся в этом году на июль.

PublicDomainPictures Новорожденный

Новыми жителями Воронежской области стали 12 тыс. 752 мальчика и 11 тыс. 748 девочек. Среди районов области первенство в рождаемости держат Лискинский (1 214 малышей), Борисоглебский (1 177 малышей) и Россошанский (1 009 малышей). За прошлый год двойняшки родились у 239 жительниц региона, у семи женщин родились тройни. Средний вес воронежского новорожденного составляет 3,4 кг, рост — 52,7 см.

Более половины рожениц — 13 тыс. 687 — стали мамами уже не в первый раз.

Как сообщили в отделении ФСС, по показателям рождаемости в Центральном федеральном округе Воронежская области занимает третье место после Москвы и Московской области.

Как напомнили в региональном отделении фонда, все женщины являются участницами программы «Родовый сертификат». С помощью родового сертификата, который выдается в женской консультации, будущие мамы смогли выбрать подходящее им медицинское учреждение и избежать лишних трат, связанных с беременностью, родами и профилактическим осмотром ребенка первого года жизни. На данный момент номинальная стоимость одного родового сертификата составляет 11 тыс. рублей. За десять лет действия программы «Родовый сертификат» Воронежским отделением Фонда социального страхования РФ перечислено свыше двух миллиардов рублей в лечебные учреждения города и области.

Добавим, что согласно данным Воронежстата, за 11 месяцев 2016 года родились 23 тыс. детей, в то же время скончались почти 32,4 тыс. человек. Естественная убыль населения в регионе за этот период составила 9 тыс. 349 человек, что на 263 человека больше, чем годом ранее.