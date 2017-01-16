Иркутск, 16 января, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Иркутской области растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 января, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Allergiyainfo.ru Грипп

Всего за прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 20 414 случаев заболевания ОРВИ, в том числе заболели 13 524 ребенка. При этом в Иркутске зарегистрировано 9134 случаев ОРВИ, в том числе 5665 — у детей. Эпидемический порог заболеваемости превышен в Иркутске на 38%. По области заболеваемость пока находится ниже пороговых значений на 17%.

Диагноз «грипп» с начала эпидсезона лабораторно подтвержден у 157 заболевших. В ведомстве отметили, что все заболевшие не были привиты против гриппа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первую неделю 2017 года в Иркутской области было зарегистрировано 10 534 случая заболевания ОРВИ, из них 7446 — среди детей (в Иркутске — 2816 случаев ОРВИ, из них 1630 — дети). Диагноз «грипп» был лабораторно подтвержден у 67 заболевших.