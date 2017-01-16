Киев, 16 января, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Украинское руководство рассчитывает на то, что с началом работы новой администрации президента США Дональда Трампа сотрудничество Вашингтона и Киева будет проходить эффективно. Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил на пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом, прибывшим в Киев сегодня, 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», — сказал Порошенко.

Со своей стороны Байден заявил: «Надеюсь, что новая администрация будет также сторонником вашего прогресса». Он отметил, что граждане Украины должны сами контролировать власть в Киеве. И украинский народ, и власти должны «поставить общее благо выше местечковой предвзятости и мелких достижений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден прибыл в Киев сегодня, 16 января. Представители МИД Украины встретили его в аэропорту «Борисполь» с почётом.