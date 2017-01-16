Волгоград, 16 января, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В Волгоградскую область только за прошлый год на постоянное место жительства из-за рубежа перебрались свыше трех тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по труду и занятости населения, больше всего участников государственной программы по переселению соотечественников в регион приехали из стран Ближнего зарубежья и бывших советских республик.

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Среди государств, откуда переезжают соотечественники, — Украина, Молдавия, Узбекистан, Казахстан, Германия, Азербайджан, Болгария и Армения.

Мужчин и женщин приезжает практически поровну. В среднем им по 35 лет. Более 70% переселенцев и членов их семей находится в трудоспособном возрасте. Четверть — это молодежь, а еще 4% — пенсионеры. Более 86% участников госпрограммы имеют профессиональное образование.

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Переезжать жить в Волгоград предпочитают переселенцы с Украины и Киргизии

В Волгоградской области переселенцы и члены их семей могут рассчитывать на выплату единовременного пособия на жилищное обустройство. Размер субсидии составляет 9630 рублей. Также они могут за счет государства получить профессиональное обучение и дополнительное образование. Помогут соотечественникам и во временном трудоустройстве, медицинском освидетельствовании, оформлении полисов медстрахования.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе государственная программа по переселению соотечественников в Россию реализуется с 2010 года. За это время на постоянное место жительства в Волгоградскую область прибыли более 9,5 тысячи человек. В текущем году запланировано принять 1,8 тыс. соотечественников.

Добавим, что в прошлом году Волгоградскому региону было выделено две федеральных субсидии на содействие переселению соотечественников. Так, в начале 2016 года область получила 6,4 миллиона рублей на профессиональное обучение и временное трудоустройство переселенцев, а также на выплату единовременных пособий по жилищному обустройству. Еще 6,5 млн рублей дополнительно было выделено осенью. Соответствующее распоряжение было принято правительством РФ на основании успешного выполнения областью своих обязательств по госпрограмме.