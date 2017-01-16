Самара, 16 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Самарской области в 2017 году изменится порядок предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях дошкольного образования. Она будет выдаваться одному из родителей (законному представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за детский сад, при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (в настоящее время — 14 тыс. 683,5 рублей). Такую информацию распространило правительство Самарской области 16 января.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Гражданам, обратившимся за назначением компенсации впервые, она будет предоставляться с месяца обращения заявителя с документами, в том числе подтверждающими доход. Выплата ранее назначенной компенсации будет приостановлена, за исключением лиц, получающих, помимо указанной компенсации, ежемесячное пособие на ребенка, которое предоставляется с учетом дохода, отмечают власти.

После введения нового порядка предоставления компенсации, родитель имеет право обратиться в орган социальной защиты населения с документами, подтверждающими доход семьи. Если обращение последует до 01.04.2017, и доход семьи не превысит 150% величины прожиточного минимума, ему будет возобновлена выплата компенсации с момента приостановления.

Если обращение заявителя с документами последует после 01.04.2017, компенсация (при наличии оснований) будет предоставляться уже с месяца обращения.

Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о компенсации, полученная сумма делится на 3 и на количество членов семьи.

Компенсация будет выплачиваться в течение 12 месяцев, после чего документы о доходах подлежат обновлению. Размер компенсации составляет: 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго, 70% на третьего и последующих детей, пояснили в региональном правительстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли области Михаил Жданов заявил, что по итогам 2016 года реальные располагаемые доходы населения могут составить 93,5% к 2015 году, реальная заработная плата — 28 тыс. 500 рублей.

Согласно последнему отчету Самаратстата, в регионе среднедушевые денежные доходы в октябре 2016 года составили 26 тыс. 530,7 рубля.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 28 022 рубля. За месяц средняя заработная плата увеличилась на 0,4%, по сравнению с октябрём 2015 года — на 1,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в октябре 2016 года составила к уровню октября 2015 года 95,4%, к уровню сентября 2016 года — 99,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину мужчины трудоспособного возраста, рассчитанная на основе единых объемов потребления, установленных в целом по России (по методологическим рекомендациям, утвержденным правительством РФ от 17.02.99 г. № 192) для межрегионального сопоставления уровней потребительских цен, в ноябре 2016 года составила в Самарской области 3741,89 рубль в расчете на месяц и выросла по сравнению с октябрем 2016 года на 0,5%. По городским округам области стоимость набора составила: Самара — 3718,26 рублей, Тольятти — 3840,38 рублей, Сызрань — 3495,98 рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-октябре текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 7,4%.