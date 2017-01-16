Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен обратился в Управление полиции на метрополитене с просьбой найти и наказать пассажиров, которые умышленно заблокировали закрытие дверей поезда вечером 15 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена на сайте предприятия в соцсети.

Https://vk.com/spb_today Инцидент в метро (скриншот видеозаписи в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге")

Напомним, видеозапись движения поезда с открытой дверью в тоннеле от станции метро «Лесная» появилась в соцсети и вызвала большой резонанс. На ней видно, как двое парней сумели предотвратить закрытие двери, и поезд продолжил движение с зияющим дверным проёмом.

Как отмечают в городской подземке, по факту инцидента будет проведено расследование.

По мнению пресс-службы метрополитена, действия хулиганов как минимум нарушают пункт 9.22 Правил пользования метрополитеном, согласно которому пассажирам запрещается открывать двери вагона во время движения поезда, препятствовать их открытию и закрытию на остановках, задерживать отправление поезда со станции.

Также в подземке пояснили, почему машинист не смог обнаружить несанкционированного вмешательства в систему управления дверями.

«Из опубликованного видеоролика видно, что осуществившие блокировку дверей пассажиры имеют представление о системе работы автоматики дверей в поездах метро и приложили все усилия для того, чтобы заблокировать их таким образом, чтобы машинист не получил оповещения о блокировке», — отмечается в сообщении.

Петербургский метрополитен просит пассажиров не относиться равнодушно к подобным случаям и незамедлительно сообщать о них работникам метрополитена на станциях или с помощью связи «пассажир-машинист» в вагонах поезда.