Бишкек, 16 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ, в соответствии с которым 17 января объявляется днем траура по гражданам, погибшим в результате падения грузового самолета Boeing-747 на жилые дома в поселке Дача-Суу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 16 января.

Kevin Gessner Траурные свечи

«Авиакатастрофа, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, явилась тяжелой утратой для всего народа Киргизии. Государственные органы республики принимают меры по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавшим», — констатируется в президентском указе.

Также стало известно, что по факту крушения самолета Boeing-744 (одна из модификаций Boeing-747 — прим. ИА REGNUM ) турецких авиалиний, выполнявшего рейс «Гонконг — Бишкек — Стамбул», киргизская Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц».

Расследованием причин и обстоятельств произошедшей в пригороде Бишкека трагедии займется межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Отметим, что компания «Boeing» проинформировала власти Киргизии о готовности ее технических специалистов оказать содействие киргизским госорганам в установлении причин, приведших к падению воздушного судна.

«Boeing» выражает свои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе недалеко от аэропорта «Манас», а также передает пожелания выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы американского авиаконсорциума.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года около 07:30 по местному времени в пригороде столицы Киргизии разбился турецкий грузовой самолет, планировавший приземлиться на дозаправку в аэропорту «Манас». Авиалайнер упал на жилые дома в поселке Дача-Суу.

По последним данным, в результате этой катастрофы погибли 37 человек: четыре члена экипажа воздушного судна и 33 местных жителя. Травмы и ожоги получили 15 киргизстанцев, все они госпитализированы в медучреждения Бишкека и Чуйской области. Рухнувший самолет полностью разрушил 17 и повредил еще порядка 15 домов.