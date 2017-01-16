В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы близ Бишкека
Бишкек, 16 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ, в соответствии с которым 17 января объявляется днем траура по гражданам, погибшим в результате падения грузового самолета Boeing-747 на жилые дома в поселке Дача-Суу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 16 января.
«Авиакатастрофа, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, явилась тяжелой утратой для всего народа Киргизии. Государственные органы республики принимают меры по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавшим», — констатируется в президентском указе.
Также стало известно, что по факту крушения самолета Boeing-744 (одна из модификаций Boeing-747 — прим. ИА REGNUM ) турецких авиалиний, выполнявшего рейс «Гонконг — Бишкек — Стамбул», киргизская Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц».
Расследованием причин и обстоятельств произошедшей в пригороде Бишкека трагедии займется межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Отметим, что компания «Boeing» проинформировала власти Киргизии о готовности ее технических специалистов оказать содействие киргизским госорганам в установлении причин, приведших к падению воздушного судна.
«Boeing» выражает свои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе недалеко от аэропорта «Манас», а также передает пожелания выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы американского авиаконсорциума.
ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года около 07:30 по местному времени в пригороде столицы Киргизии разбился турецкий грузовой самолет, планировавший приземлиться на дозаправку в аэропорту «Манас». Авиалайнер упал на жилые дома в поселке Дача-Суу.
По последним данным, в результате этой катастрофы погибли 37 человек: четыре члена экипажа воздушного судна и 33 местных жителя. Травмы и ожоги получили 15 киргизстанцев, все они госпитализированы в медучреждения Бишкека и Чуйской области. Рухнувший самолет полностью разрушил 17 и повредил еще порядка 15 домов.