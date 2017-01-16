Москва, 16 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В Госдуме в начале апреля могут пройти парламентские слушания по основным направлениям налоговой политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Думаю, что нам на апрель, причем даже на начало апреля, надо будет выходить на большие парламентские слушания по основным направлениям налоговой политики», — сказал парламентарий.

Макаров выразил пожелание провести с ближайшее время встречи бизнес-объединениями. «Это и РСПП, и ОПОРА, и «Деловая Россия», и соответственно, ТПП, обсудить их предложения, и как они это видят», — отметил депутат. Также парламентарий не исключил встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным. «Может быть, даже имеет смысл организовать у него заседание комитета», — добавил он.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил подготовить предложения по «настройке» налоговой системы. Он подчеркнул, что сделать это необходимо в течение 2017 года — подготовить и принять все необходимые поправки в Налоговый кодекс, чтобы они вступили в силу с 2019 года.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что налоговая система в России в целом работает. «Но надо проводить тонкую настройку налоговой системы таким образом, чтобы бизнес, который работает легально, смог платить меньше налогов, чтобы структурно было проще нанимать сотрудников, чтобы структурная занятость увеличивалась, чтобы росла инвестиционная активность, инновации и чтобы структурно рос экспорт. Через налоговую систему можно многие эти вопросы решать», — заявил он на Гайдаровском форуме.