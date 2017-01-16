Мурманск, 16 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Подведены предварительные итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. В результате сплошного наблюдения Мурманскстатом получены сведения от 10,7 тысячи малых и средних предприятий — юридических лиц и 13,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из них осуществляли деятельность 7,5 тысячи юридических лиц и почти 11 тысяч индивидуальных предпринимателей. По итогам аналогичного наблюдения за 2010 год их количество составляло соответственно 6,2 тысячи и 10,2 тысячи. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Согласно предварительным данным, средняя численность работников (количество замещённых рабочих мест) в сфере малого предпринимательства составила 83 тысячи человек. Таким образом, в 2015 году каждый пятый занятый в экономике области работал в секторе малого и среднего бизнеса, что примерно соответствует уровню 2010 года.

По предварительной оценке, выручка от реализации товаров (работ, услуг) в действующих ценах малых и средних предприятий составила 248 миллиардов рублей, индивидуальных предпринимателей — 36 миллиардов рублей (в 2010 году соответственно — 141 миллиард рублей и 25 миллиардов рублей). В расчёте на одно предприятие по категориям в среднем за 2015 год приходилось: на среднее — 674 миллиона рублей выручки, малое (без микропредприятий) — 105 миллионов рублей, микропредприятие — 15 миллионов рублей. В сфере индивидуальной предпринимательской деятельности средний размер выручки составил 3 миллиона рублей.

В 2015 году более 40 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляли деятельность в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 2010 году — более половины юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). С 16 процентов в 2010 году до 19 процентов в 2015 году возросла доля субъектов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. Незначительное увеличение их числа произошло в сфере транспорта и связи — с 8 процентов до 9 процентов, в строительстве — с 6 процентов до 7 процентов. Неизменным по сравнению с 2010 годом осталось участие малого бизнеса в промышленности — 6 процентов, а также в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 9 процентов.