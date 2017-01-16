Москва, 16 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Российская система качества запустит всероссийское исследование молочного шоколада. Потребительским испытаниям подвергнутся образцы порядка 35 транснациональных брендов и российских торговых марок, сообщили в Роскачестве.

jackmac34 Шоколад

Закупки молочного шоколада пройдут в сетевых и специализированных магазинах по всей России. В исследование войдут образцы, произведенные в Германии, Бельгии, Франции, Белоруссии, Швейцарии и России, в частности, Калининграде, Ленинградской, Московской, Тульской, Ярославской, Рязанской областях и других регионах.

В течение месяца шоколад проверят на наличие эквивалентов масла какао, массовую долю молочного жира, а также содержание сахара. Важным вектором исследования станет выявление фальсифицированной продукции.

Как отметили в ведомстве, в заменителях шоколада или кондитерских плитках исходное сырье натурального шоколада — то есть какао-масло, зачастую подменяется пальмоядровым, кокосовым маcлом или соей.