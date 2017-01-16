Таллин, 16 января, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиков на душу населения в Европе. Об этом сегодня, 16 января, сообщает эстонский телеканала ETV+, отметив, что таких было 126 случаев на миллион населения. Это почти в два раза больше, чем в занимающей вторую строчку этого антирейтинга Норвегии — здесь число смертей составляет 69 на миллион. Далее следует Швеция — 68, Дания — 60 и замыкает Ирландия с показателями смертности 58 человек на миллион населения.

fatbwoy Наркотики

Кроме этого, Эстония также является бесспорным европейским «лидером» по распространению ВИЧ среди наркозависимых. И тоже с большим отрывом — 54 случая на миллион жителей. Далее — соседняя Латвия — 38 случаев на миллион, и Греция — 22 случая.

Сообщается, что примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000 человек, проживают в Таллине. Согласно статистике, 20% населения Эстонии хоть раз в жизни пробовали наркотики. На протяжении последних лет данный процент не сильно изменился: в 2015 году этот показатель составлял 17%, в 2013 — 19%. Число колющихся наркоманов постепенно снижается, однако цифры все равно остаются высокими. Если в 2005 году было зарегистрировано почти 14 тысяч таких наркоманов, то спустя 10 лет, в 2015 году, их стало 9 тысяч.

Средний возраст наркоманов Эстонии от 18 до 35 лет. Наиболее часто употребляемым наркотиком является конопля и ее производные. Самыми же популярными иньекционными наркотиками являются фетанил и амфетамин.

Отмечается, что данная статистика явно ниже реальных цифр, так как она фиксирует употребление наркотиков только после задержания полицией, госпитализации или смерти такого лица.