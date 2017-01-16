Кейптаун, 16 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Южно-африканской республике, гид, работающий на крокодильей ферме в Западно — Капской провинции близкой к Кейптауну, был убит крокодилом, сообщает 16 января Reuters.

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Тело 54-летнего мужчины было обнаружено в одном из прудов крокодильей фермы в минувшие выходные, говорится в заявлении полиции.

Ферма Le Bonheur, занимающаяся разведением крокодилов, проводит интерактивные экскурсии для посетителей, на ферме содержится свыше 1000 крокодилов. Они, как правило выращиваются на мясо и на изделия из кожи.