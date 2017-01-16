Калуга, 16 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. На автозаводе в Калуге остановлена крупноузловая сборка седанов Audi А6 и A8, однако продолжается выпуск кроссовера Q7, самой популярной в России модели бренда. Об этом 16 января пишет газета «Ведомости».

Auto.ru Audi A8

Как рассказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией, в текущем производственном плане завода Volkswagen в Калуге указана лишь сборка Audi Q7. По его словам, предприятие способно быстро переориентировать крупноузловую сборку в соответствии с потребностями рынка.

Сокращение перечня моделей Audi, собираемых на заводе, произошло, в первую очередь, из-за невысокого спроса на отечественном рынке, который обусловлен в том числе девальвацией рубля. В связи с этим, на фоне небольшой локализации, импорт Audi часто более выгодный вариант. Модели А6 и А8, стоимость которых начинается от 2,6 млн рублей и 5,745 млн рублей соответственно, по-прежнему доступны для заказа в России.

Помимо автомобилей Audi, калужское предприятие собирает одноплатформенный с Q7 Volkswagen Touareg и LCV того же бренда. В первом полугодии 2017 года их выпуск будет продолжаться.