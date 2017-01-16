Выборг, Ленинградская область, 16 января, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Город Выборг в Ленинградской области вошел в топ-15 городов России, пользовавшихся наибольшей популярностью у иностранных туристов в новогодние праздники 2017 года. Об этом сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Выборг, башня св.Олафа

По данным источника, Выборг занял 14-е место в рейтинге. Возглавила его Москва, в первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Казань и Иркутск, а замыкает список Комсомольск-на-Амуре.

Рейтинг составлен по данным бронирования отелей иностранцами для проживания в дни праздников.

«В дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Выборга в среднем на две ночи и платили за проживание 2,8 тысячи рублей в сутки», — отмечает поисковый сайт.

В Москве иностранные туристы останавливались в среднем на 3 ночи (4,3 тыс. руб.), в Петербурге — также на 3 ночи (3,9 тыс. руб.), в Сочи иностранцы задерживались в среднем на 4 ночи, хотя там отдых обходился в праздники дороже всего (5,2 тысячи рублей в сутки).

В первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск. А среди малых городов России наибольший интерес у иностранцев в праздники вызвал древний Суздаль.

По данным агентства «ТурСтат», число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

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