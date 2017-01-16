Москва, 16 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Киргизии Сооронбаю Жээнбекову в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными падением самолета Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком. Об этом сообщается в телеграмме от имени Медведева, опубликованной на официальном сайте правительства РФ.

Government.ru Дмитрий Медведев

«От имени правительства РФ и от себя лично выражаю соболезнования в связи с многочисленными жертвами, вызванными катастрофой грузового самолёта недалеко от Бишкека, — говорится в телеграмме. — Прошу передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления — всем раненым и пострадавшим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января на поселок Дача-Суу в пригороде столицы Киргизии упал грузовой самолет Boeing-747. Авиалайнер, летевший из Гонконга, разбился во время попытки приземлиться на дозаправку в аэропорту «Манас».

В результате крушения турецкого авиасудна погибли 32 человека.

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