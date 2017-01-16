Калининград, 16 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело о краже наград Третьего рейха, хранившихся в одном из гостевых домов г. Балтийска Калининградской области. С соответствующим заявлением обратился владелец отеля, сообщив, что воры проникли в заведение, взломав стеклопакет окна.

39.mvd.ru Сомнительная «коллекция» из Балтийска

По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленники похитили «монеты, кубки и другие раритетные вещи германского производства». Однако, как дополняет корреспондент ИА REGNUM, на фотоснимках, выложенных на сайте УМВД, видно, что речь идёт именно о наградах и знаках отличия офицерского корпуса фашистской Германии.

В частности, среди «коллекции» владельца отеля есть железный крест Третьего рейха, кокарда офицера люфтваффе, а также офицерская пряжка со свастикой.

По горячим следам за кражу были задержаны трое калининградцев, двое из которых ранее судимы. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»).

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в городе Балтийске Калининградской области дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота.

Справка ИА REGNUM. В 1945 году немецкий город-крепость Пиллау (ныне — Балтийск) был взят после ожесточённых боёв, который вели воины 11-й гвардейской армии. Немецко-фашистские войска капитулировали 26 апреля 1945 года, при этом наступление в направлении на Фишхаузен (ныне — пригородный Балтийску пос. Приморск) советские войска начали 13 апреля. По данным книги «Пиллау-Балтийск прошлое и настоящее», безвозвратные потери красноармейцев 11-й гв. армии с 20 по 30 апреля 1945 года составили около восьми тысяч человек.

В боях за Пиллау погиб Герой Советского Союза генерал-майор Степан Гурьев, именем которого назван город Гурьевск в Калининградской области.