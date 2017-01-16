Бишкек, 16 января, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В авиакатастрофе под Бишкеком грузового самолёта Boeing 747−400 погибли 37 человек. Об этом сообщили в МЧС Киргизии.

Скриншот с Видео с места крушения самолета Бишкек Место крушения самолета. Бишкек

Число госпитализированных достигло 15, среди раненых — шестеро детей, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовой самолёт Boeing 747−400 разбился рано утром сегодня, 16 января. При падении на дачный посёлок в районе международного аэропорта «Манас» самолёт разрушил 32 жилых дома.

Среди погибших в авиакатастрофе — четыре члена экипажа, остальные — жители посёлка. В настоящее время специалисты службы МЧС разбирают завалы. Количество пострадавших может увеличиться.