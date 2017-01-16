Ярославль, 16 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели 6 человек при пожаре в аварийном доме в поселке Песочное Рыбинского района, сообщил в ходе брифинга корреспонденту ИА REGNUM глава СУ СКР по региону Олег Липатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухэтажный жилой дом в посёлке Песочное Ярославской области загорелся вечером 2 января 2016 г. При пожаре погибли шесть человек, из них четверо детей в возрасте от 1 до 3 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящий момент следствие по делу закончено. Самый главный вопрос, на который должно было ответить расследование, — что стало причиной пожара, уточнил Олег Липатов.

«Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По заключению экспертизы, возгорание произошло в помещении кухни, после чего вследствие большой горючей нагрузки, связанной с ветхостью деревянных конструкций дома, наличием в них щелей и отсутствием первичных средств пожаротушения, пламя перешло на весь дом и уничтожило строение полностью», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Липатов.

Как выяснилось, виновником пожара стал 27-летний житель квартиры, который имел обыкновение курить на кухне. Неосторожность при курении стала причиной гибели людей. В огне погиб и сам мужчина, поэтому в отношении него уголовное дело прекращено. Зато на скамье подсудимых по делу о пожаре окажется глава сельского поселения.

Дом был признан аварийным и включен в программу расселения.

«Условиям проживания жильцов дома требовался усиленный контроль со стороны должностных лиц администрации сельского поселения. Как выяснилось, меры пожарной безопасности в границах поселения были исполнены ненадлежащим образом. К уголовной ответственности по статье «Халатность» привлечен глава поселения, он дал признательные показания. В ближайшее время вопрос об его ответственности будет решен судом», — констатировал в ходе брифинга Олег Липатов.