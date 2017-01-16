Симферополь, 16 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Подрядчиком строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма может быть назначен «Стройгазмонтаж» (СГМ).

Александр Мотин Строительство транспортного перехода через Керченский пролив

Как сообщает 16 января «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в правительстве РФ, проект распоряжения, определяющий «Стройгазмонтаж» подрядчиком в соответствии с ФЗ N44 о госзакупках, будет внесен в ближайшие дни.

«После того как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило, министерство транспорта обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта», — сообщил изданию через своего представителя министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма (заявленная стоимость контракта — 16,9 млрд рублей) объявлялся несколько раз. Первый тендер был объявлен в сентябре 2016 года. Сначала заявки принимались до конца октября, потом из-за технической ошибки срок сдвинули на 7 ноября, затем и до 8 декабря. Заявка тогда поступила только от АО «Железные дороги Якутии», на 16,27 млрд рублей. Однако компания не сумела пройти предквалификационный отбор по опыту создания сложных инженерных объектов. Росжелдор объявил повторный конкурс, срок подачи заявок по которому был установлен с 12 по 23 декабря. Однако на него не поступило ни одной заявки. Новый конкурс объявили в конце декабря 2016 года, однако и на него не было подано ни одной заявки.

Крымские эксперты связывали такой низкий интерес к конкурсу тем, что подрядчиков не устроили его условия, а также санкциями и возможными проблемами финансирования.

«Стройгазмонтаж» является подрядчиком строительства Керченского моста, стоимость которого определена в сумме 223,1 млрд руб.