Москва, 16 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Падение цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие несколько торговых сессий, приостановилось после того как число буровых в США по итогам предыдущей недели сократилось впервые за 11 недель, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«Падение числа буровых в США вряд ли пока можно назвать тенденцией. Их число прирастало практически весь 2016 год, а потому одна неделя не является показателем. Котировки Brent пребывают в диапазоне 53−58 долларов за баррель уже около 6 недель. Для того, чтобы двинутся к 60 и выше, участникам не хватает уверенности в том, что соглашение между ОПЕК и не-ОПЕК будет полностью выполнено», — пояснил Полховский.

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«Механизм контроля за сокращением добычи будет полностью утвержден 21−22 января в Вене. Первые данные появятся в начале февраля. До их публикации цены вряд ли смогут закрепиться около 60 долларов за баррель и будут колебаться в диапазоне 53−58 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 16 января нефть дорожает, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США. По состоянию на 08:26 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,29% — до 55,61 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,27% — до 52,51 доллара за баррель.