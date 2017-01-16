Москва, 16 января, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Минкомсвязи подготовлены поправки к законодательству, которые позволят Роскомнадзору определять способ блокировки каждого сайта, включенного в перечень запрещенных ресурсов. Это послужит защитой для сайтов, использующих общий интернет-адрес (IP) с нарушителем, пишут 16 января «Известия».

typographyimages Блокировка

По словам официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будут способствовать унификации и определению единых требований для всех операторов связи к тем способам, которыми ограничивается доступ к информационным ресурсам и происходит оповещение об ограничении доступа к интернет-страницам.

В настоящее время после того, как сведения на сайте или отдельной странице признаются незаконными, соответствующий адрес блокируется. Так называемый черный список может включать как название сайта и адрес отдельной страницы, так и IP-адрес. Однако одним IP могут пользоваться несколько сайтов, следовательно, в таком случае блокировка может коснуться и законопослушных площадок.

Как пояснил глава хостинг-провайдера и регистратора доменов Reg.ru Алексей Королюк, работа с крупнейшими российскими хостерами в Роскомнадзоре хорошо отлажена. Сегодня сайты на отечественных хостингах почти не блокируются по IP, однако такая проблема есть у хостеров зарубежных, которые зачастую вовсе не реагируют на требования Роскомнадзора.