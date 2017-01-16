Хельсинки, 16 января, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Стоимость финского экспорта в ноябре 2016 года составила 4,5 млрд евро, что на 4% больше, чем в ноябре 2015 года. Показатели импорта в денежном выражении увеличились на 2% до 4,7 млрд евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 января, сообщили в пресс-службе таможни Финляндии.

Mishanita.ru Западный терминал в Хельсинки

Экспорт в страны ЕС остался на уровне предыдущего года, в то время как поставки в страны за пределами ЕС увеличились на 9%. Поставки финских товаров на рынки США, Нидерландов и России показали рост в ноябре 2016 года, отмечают в ведомстве. По информации Финско-российской торговой палаты, в отчётном месяце зафиксирован рост экспорта в ряде важных отраслей промышленности. Наибольший рост поставок наблюдался в области медицинских и научных приборов/инструментов, а также в сегменте нефтепродуктов. Кроме того, увеличился экспорт древесины, а также бумаги и картона.

Напомним, в августе 2016 года экспорт финских товаров в Россию впервые с 2013 года показал рост. В денежном выражении этот показатель составил 262 млн евро (плюс 2% к прошлому году).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк Финляндии прогнозирует восстановление экспорта на фоне повышения конкурентоспособности финских товаров и более высокого спроса на них. Еврозона становится особенно важным направлением для финского экспорта, подчёркивают экономисты.