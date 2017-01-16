Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Двое молодых людей заблокировали закрытие одной из дверей вагона на станции метро «Лесная» Петербургского метрополитена, и поезд продолжил движение в тоннеле с открытой дверью. Этот инцидент был зафиксирован на видео, запись выложена в популярной городской группе в соцсети.

Https://vk.com/spb_today Инцидент в метро (скриншот видеозаписи в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге")

Судя по комментарию к записи, дело происходило в 22:30 15 января.

На записи видно, что двое парней во время движения стоят у открытого дверного проёма, причем один держит руку в верхней его части. Очевидно, таким образом он «обманул» датчик, информирующий машиниста о закрывании дверей. Как известно, движение состава с открытой дверью категорически запрещено.

При этом находящиеся в вечерний час в вагоне немногочисленные пассажиры никак не реагировали на действия хулиганов и не пытались им помешать. Некоторые снимали происходящие на камеры своих смартфонов и даже подходили к открытым дверям.

Петербургский метрополитен пока не прокомментировал этот инцидент.