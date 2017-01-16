Калуга, 16 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Позволить себе воспользоваться банными услугами в калужском городе Обнинск теперь может не каждый. В муниципальном предприятии «Оздоровительные бани» подняли тарифы. Как сообщили 16 января корреспонденту ИА REGNUM в управлении потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска, отныне помывка в общем отделении в бане по улице Королева, 15 будет стоить 550 рублей. Что по карману не каждому.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975]. СССР Ежегодная традиция

Подорожание составило 100 рублей. Видимо, ожидая недовольных комментариев со стороны жителей города, городские власти поспешили объяснить, что последний раз тарифы на банные услуги повышались в 2013 году. За это время цены на коммунальные услуги выросли на 30%. Другая статья расходов — это текущий и капитальный ремонт помещений. Ежегодно на эти цели муниципальное предприятие расходует около 1 млн. рублей.

При этом баней предоставляются льготы для населения. В частности, бесплатное посещение предусмотрено для детей в возрасте до 7 лет и помывку участников Великой Отечественной войны и инвалидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Саратова намеревались увеличить тарифы на банные услуги до 30%. По расчетам, проведенным комитетом по экономике мэрии Саратова по каждой бане, для того, чтобы тарифы были экономически обоснованными, их пришлось бы увеличить почти в 2 раза в зависимости от вида услуг. Саратовские общественники признали, что цены на банные услуги должны быть адекватными современным экономическим реалиям: «Конечно, повышение цен — всегда вынужденная и непопулярная мера. Но в данном случае, альтернатива только одна — полное закрытие нерентабельных бань».