В калужском Обнинске поднимают тарифы в банях
Калуга, 16 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Позволить себе воспользоваться банными услугами в калужском городе Обнинск теперь может не каждый. В муниципальном предприятии «Оздоровительные бани» подняли тарифы. Как сообщили 16 января корреспонденту ИА REGNUM в управлении потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска, отныне помывка в общем отделении в бане по улице Королева, 15 будет стоить 550 рублей. Что по карману не каждому.
Подорожание составило 100 рублей. Видимо, ожидая недовольных комментариев со стороны жителей города, городские власти поспешили объяснить, что последний раз тарифы на банные услуги повышались в 2013 году. За это время цены на коммунальные услуги выросли на 30%. Другая статья расходов — это текущий и капитальный ремонт помещений. Ежегодно на эти цели муниципальное предприятие расходует около 1 млн. рублей.
При этом баней предоставляются льготы для населения. В частности, бесплатное посещение предусмотрено для детей в возрасте до 7 лет и помывку участников Великой Отечественной войны и инвалидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Саратова намеревались увеличить тарифы на банные услуги до 30%. По расчетам, проведенным комитетом по экономике мэрии Саратова по каждой бане, для того, чтобы тарифы были экономически обоснованными, их пришлось бы увеличить почти в 2 раза в зависимости от вида услуг. Саратовские общественники признали, что цены на банные услуги должны быть адекватными современным экономическим реалиям: «Конечно, повышение цен — всегда вынужденная и непопулярная мера. Но в данном случае, альтернатива только одна — полное закрытие нерентабельных бань».