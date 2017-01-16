Берлин, 16 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Посольство Германии в Пекине призвало Китай принять меры по открытию своих рынков для иностранных компаний, чтобы противостоять рискам глобального протекционизма, сообщает 16 января Reuters.

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Данное заявление предшествует выступлению председателя КНР Си Цзиньпина на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Как ожидается, в своем выступлении лидер Китая будет подчеркивать важность глобализации и свободной торговли.

Это послание будет продолжением посылов, высказанных в ноябре прошлого года на саммите стран АТЭС в Перу, где лидеры стран-участниц обрушились с критикой новых протекционистских трендов в мировой экономике, особенно очевидных после избрания президентом США Дональда Трампа.

Тем не менее, иностранные компании в Китае давно жалуются на отсутствие доступа к рынкам из-за ограничительной политики правительства, что идет вразрез с обещаниям Пекина.

Председатель Си мог бы стать «главным международным лидером» на ВЭФ, говорится в заявлении посольства.

Мир нуждается в «сильном политическом лидерстве, в сильных политических сигналах и, что важнее всего, убедительных действиях, показывающих, что за нами стоят не только слова», — резюмирует посольство.

Немецкие фирмы по-прежнему сталкиваются с серьезными заградительными барьерами в Китае, тем не менее Германия готова сотрудничать с Пекином в борьбе с протекционистским трендом на мировой арене.