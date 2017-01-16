Нефтеюганск, Югра, 16 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Жители сгоревшего дома в Нефтеюганске (Югра) требуют справедливости в оценке причин уничтожения огнем их жилья. В интернете появилась петиция, видеообращения, кипят возмущением погорельцев социальные сети. Пострадавшие в шоке и недоумении от действий пожарных и невнятной позиции горадминистрации. Прокуратура проводит проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Ефим Волков. Пожар. 1905

Напомним, 12 января в Нефтеюганске в микрорайоне 11 сгорел дотла двухэтажный деревянный жилой дом, где проживало 32 семьи. Видео с кадрами произошедшего размещено в интернете.

«Оттолкнув пожарных, спасли жизнь детям»

«На место пожара после поступления сообщения в 4 часа 9 минут были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова с привлечением пожарно-спасательных расчетов Нефтеюганска и Нефтеюганского района. К моменту прибытия пожарных горело чердачное помещение с выходом огня на кровлю дома», — сообщил на брифинге журналистам начальник Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона Николай Котомчанин.

Пострадавшие говорят и доказывают обратное. «Мне в 4:04 утра позвонила супруга, — говорит погорелец Арсен Ахтулаев. — Я ехал домой на машине с ночной смены. Супруга сказала, что горит чердак. В 4:05 я позвонил пожарным. Приехал домой, с друзьями стали будить людей. В 4:11 снова позвонил пожарным. Мы далее были заняты эвакуацией людей. В 4:12 мне перезвонили, и спрашивают, насколько все серьезно. Приехали пожарные — уже горела вся крыша и второй этаж». В доказательства своих слов Арсен Ахтулаев на видео представил телефоны — свой и супруги.

По свидетельствам жильцов сгоревшего дома, прибывшие пожарные 28 минут ждали электриков, которые обесточат дом. Потом выяснилось, что в 30-градусный мороз замерзли гидранты. Поиски источников воды еще заняли время. Дом огнеборцы начали тушить через час после прибытия, говорят погорельцы. Деревянный дом, напомним, который горит, как спичка.

По данным МЧС, звонок о возгорании в деревянном жилом 4-подъездном доме на пульт дежурного поступил в 4:09 по местному времени. В 6:46 открытое горение было ликвидировано. «На момент прибытия огнеборцев горение происходило на втором этаже здания с выходом на кровлю по всей площади. Прибывшие по повышенному номеру вызова подразделения немедленно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. Все жильцы эвакуированы, по предварительным данным, пострадавших на пожаре нет. Для ликвидации последствий происшествия задействовано 72 человека и 22 единицы техники», — рапортует пресс-служба регионального управления МЧС. Погорельцы же говорят о пяти-шести машинах пожарной техники, прибывшей тушить их дом. И погибших кошках и собаках. Но могло бы случиться непоправимое: в третьей квартире оставались двое детей, и их спасли жильцы дома, а не пожарные.

«Арсен — герой, спас от гибели в пожаре 10 детей и более 90 взрослых, а кто возместит ущерб в более чем 60 миллионов рублей, причиненный невинным людям? — спрашивает юганец Алексей Семенов. — Вместо того чтобы спасать свои вещи, мебель и технику, Арсен с тремя друзьями бегал по соседям и будил их, спасая от катастрофы более 100 человек. По прибытии пожарных он взял пожарный лом и вскрыл последнюю квартиру, разбудив спящую соседку. Арсен, Анатолий, Яша и Григорий — вот имена героев. Когда все жильцы дома стояли на улице, а дом горел, Яша и Гриша услышали детский плач и бросились в огонь спасать детей, при этом оттолкнув пожарных, которые препядствовали входу в горящий подъезд, тем самым сохранили жизнь детям».

«Нужно отметить, что отказа техники и аварийно-спасательного оборудования в период ликвидации пожара не допущено, все необходимые мероприятия по организации тушения пожара были выполнены, — заявил прессе начальник Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона Николай Котомчанин. — На пожаре были исключены гибель и травмирование людей, личного состава, а также распространение пожара на соседние здания».

«Мы требуем ЧЕСТНОГО расследования данной ситуации и возмещения нам ущерба, который мы понесли из-за халатности и бездействия», — пишут жильцы сгоревшего дома в петиции президенту России и губернатору ХМАО.

«Власти нагло врут!»

«Власти нагло обманывают федеральные СМИ!», — говорят погорельцы. По телеканалу «Россия» было заявлено о том, что люди размещены в гостинице. На самом деле часть погорельцев находится в седьмой школе Нефтеюганска, остальные разместились по друзьям и родственникам.

Отметим, люди выскакивали из горевшего дома на улицу в первой попавшейся одежде. «На базе школы №7 через общественные организации организован сбор необходимых вещей и предметов первой необходимости, материальной помощи пострадавшим от неравнодушных граждан», — сообщил заместитель главы города Олег Тальянов. Однако не проживающим в школе погорельцам вещи выдаются не по месту их складирования, а в социальном центре. А обещанной компенсации в 40 тысяч рублей вряд ли хватит на повседневную одежду детям, у которых сгорели в доме элементарные белье и колготки.

Олег Тальянов также пояснил, что данный жилой дом в 2014 году был признан непригодным для проживания и планировался под снос. «В настоящее время администрацией города решается вопрос о предоставлении пострадавшим жилых помещений из маневренного фонда».

Погорельцы говорят, что им предлагают временное проживание без прописки в разбитых «деревяшках». Причем положено 6 кв. м на человека. Одиноко проживающая пожилая женщина вместо своих сгоревших 28 «квадратов» получит площадь в пять раз меньше и идет на подселение к соседям. В маневренном жилье, по заявлению горадминистрации, погорельцам придется прожить 5−10 лет.

Что касается причин возгорания дома, то они пока выясняются. Погорельцам дознаватели говорят о перегрузке электрических сетей в доме. Но пожар возник ночью, когда большинство электроприборов и свет в доме были выключены. Ранее жильцам говорили о некой оставшейся включенной на ночь плите на втором этаже.