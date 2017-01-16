Москва, 16 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Американский художественный фильм «Кредо убийцы» режиссёра в Джастина Курзеля, снятый по мотивам популярной серии компьютерных игр Assassin’s Creed, является лидером российского проката и проката стран СНГ, сообщает Kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Кредо убийцы». реж Джастин Курзель. 2016. Великобритания, Франция, Гонконг, США Противостояние злу

Кассовые сборы ленты за 12−15 января составили 143,8 миллионов рублей. При этом общие сборы уже составили 884,4 миллионов рублей.

Художественный фильм «Викинг» российского режиссёра Андрея Кравчука с Данилой Козловским собрал 128,1 миллионов рублей. Сборы картины за время проката составили 1,4 миллиардов рублей. Эта лента в рейтинге российского проката занимает вторую строчку.

Как сообщало ИА REGNUM, исторический фильм «Викинг» заработал $6,7 млн по итогам уик-энда (с 5 по 8 января). С таким результатом лента впервые вошла в десятку самых кассовых мировых лент.