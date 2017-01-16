Москва, 16 января, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Сотрудники американских спецслужб пытались завербовать российского дипломата, который должен был купить лекарство для бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова. Об инциденте, случившемся несколько лет назад, 15 января в эфире телеканала «Россия 1» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, когда Евгений Примаков уже был болен, его родные и близкие собрали $10 тыс., чтобы приобрести в США лекарство, которое в России не выпускалось. Представитель дипломатической миссии РФ в США, которому поручили купить препарат, договорился о приобретении средства через действующего врача, в соответствии с официальными процедурами. При этом были оформлены все необходимые документы.

Однако, когда российский дипломат прибыл за лекарством, его задержали сотрудники спецслужб США. Дипломата провели в подвал, не давая возможности связаться с коллегами или представителями консульства и посольства. В помещении мужчину продержали час, при этом, как считает Захарова, его пытались завербовать.

«Его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами», — пояснила она, отметив, что такая беседа не похожа на адекватный разговор. «Была предпринята попытка вербовки», — сказала Захарова.

В дальнейшем сотрудника посольства России отпустили, однако ни денег, ни лекарства ему так и не отдали. Позже дипломат был выслан в Россию. Ситуация с лекарством была разрешена благодаря вмешательству Госдепартамента США — препарат, необходимый Примакову, все же доставили в Москву. Однако, отмечает Захарова, «время было упущено».

Напомним, 26 июня 2015 года Евгений Примаков скончался в Москве на 86-м году жизни. В последние годы он лечился от рака печени в клиниках России и Европы.