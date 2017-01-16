Абу-Даби, 16 января, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Нигерийский нападающий Эзекиэль Хенти, выступавший с 2016 года за московский «Локомотив», перешел на правах аренды в футбольный клуб «Бани-Яс» из ОАЭ. Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Елена Рыбакова Эзекиэль Хенти

«Бани-Яс» арендовал до конца сезона нигерийского игрока Эзекиэля Хенти из «Локомотива» (Москва)», — говорится в сообщении.

Подробности перехода 23-летнего футболиста пока не разглашаются.

Напомним, Хенти провел за московский клуб всего 19 матчей во всех официальных турнирах.