Оренбург, 16 января, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Оренбурге решено продлить период карантина в школах. «…Карантин в образовательных организациях продлевается до 20 января (включительно)», говорится в телефонограмме начальника управления образования администрации города Нины Гордеевой.

Tverigrad.ru Карантин

В регионе наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В областном центре все медицинские организации переведены в усиленный режим работы. Увеличено количество дежурств врачей в поликлиниках, продлены часы приема, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве Оренбуржья.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, сейчас ведется обработка данных по заболеваемости на территории региона. В Оренбурге сохраняется рост случаев заболеваемости.

Напомним, что из-за эпидемии гриппа и ОРВИ с 11 января в Оренбурге закрыты все школы.